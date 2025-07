Padenghe sul Garda (Brescia) – Avrebbe perso l’equilibrio, forse per un malore, e potrebbe aver battuto la testa prima di cadere in acqua, da dove è stato ripescato un’ora e mezzo dopo, ormai senza vita. È morto così Musiliu Sunmola, da tutti conosciuto come Tony. L’uomo di origini nigeriane aveva 59 anni e da più di 30 lavorava alla West Garda Marina, società che si occupa di rimessaggio nel porto di Padenghe. Era sposato e aveva tre figli. Ieri mattina, l’uomo era su un’imbarcazione ormeggiata quando, verso le 8,30, è caduto in acqua. La sala operativa della guardia costiera ha ricevuto la segnalazione della caduta in acqua di un operaio attorno alle 8,40: l’uomo è stato visto andare in difficoltà ed inabissarsi in porto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scivola dalla barca e non riemerge più: la tragedia di Tony Sunmola è una morte sul lavoro