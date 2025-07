Mondiale per club | Psg e Chelsea per il titolo e 100 milioni Sfida italiana | Donnarumma contro Maresca Formazioni

Proprio mentre le altre squadre europee stanno per riprendere gli allenamenti (la Fiorentina domani, 14 luglio 2025, al Viola Park, con Stefano Pioli) Psg e Chelsea si affrontano stasera a New York (ore 21, diretta su Canale 5) per diventare la prima squadra a vincere il nuovo Mondiale per club. In palio il titolo e un premio, per la vincente, intorno ai 100 milioni di euro. In piĂą la stella d'oro di cui potranno fregiarsi per i prossimi quattro anni. Ma sono anche le ultime due formazioni a chiudere una stagione per loro interminabile L'articolo Mondiale per club: Psg e Chelsea per il titolo e 100 milioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mondiale per club: Psg e Chelsea per il titolo e 100 milioni. Sfida italiana: Donnarumma contro Maresca. Formazioni

Questa sera si assegna il primo titolo Mondiale per Club della nuova era. Al MetLife Stadium di New York andrà in scena alle ore 15 locali, saranno le 21 in Italia, la finalissima tra Paris Saint-Germain e Chelsea. Due squadre dell'élite calcistica europea

L'ultimo atto ufficiale del Mondiale per Club 2025 si consumerà domenica 13 luglio alle 21:00 con la partita tra Chelsea e PSG che varrà il primo titolo assoluto. Nessuna "finalina" per il terzo posto tra Fluminense e Real Madrid: a spiegarlo, la FIFA in una nota

