Ilrestodelcarlino.it - Botte e rapine, spuntano altri casi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 30 novembre 2024 – Ha destato molto scalpore la notizia della presenza in Romagna di una banda di giovani che ha picchiato, sequestrato e rapinato due uomini attirati su una chat per incontri di soli uomini. Tre ventenni sono finiti in manette per due episodi delittuosi avvenuti a Cesenatico e Longiano, ma presto potrebbero emergeredi aggressioni simili. A colpire è la ferocia e la violenza con cui i tre malviventi, tutti residenti a Rimini, si sono accaniti sulle vittime, in due distinti episodi risalenti all’inizio di novembre, a Cesenatico e Longiano. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Cesenatico e della locale Stazione, hanno attivato immediatamente le indagini, coordinate dal pm Andrea Marchini della Procura della Repubblica di Forlì-Cesena. La determinazione degli uomini dell’Arma ha consentito di identificare e arrestare i tre rapinatori, che sono un marocchino di 24 anni, un 21enne riminese e un 21enne senegalese, tutti incensurati e residenti a Rimini.