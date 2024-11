Ilgiorno.it - Bolle in Caravaggio. Secondo Bigonzetti

Leggi su Ilgiorno.it

Arriva per la prima volta in Italia, lo straordinario ballettodi Maurodal 15 al 21 maggio - al TAM Teatro Arcimboldi . Promotore del progetto nonché interprete protagonista diè l’Étoile scaligera Roberto, ambasciatore della cultura italiana nel mondo e portavoce della diffusione del balletto come forma d’arte accessibile e dedicata a tutti. Accanto a lui, alcuni tra i migliori danzatori solisti di caratura internazionale, insieme ad un corpo di ballo creato per l’occasione tramite audizione, che comprenderà circa 30 giovani ballerini liberi professionisti. Un progetto, quindi, tutto italiano. L’opera (debuttò in Germania nel 2008) è potente e memorabile e si ispira alle opere del pittore italiano, Michelangelo Merisi (1571-1610), di cuimette in risalto la complessità della figura, celebrandone gli aspetti che compongono l’uomo e l’artista.