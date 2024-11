Superguidatv.it - Ballando con le stelle 2024, stasera su Rai1: anticipazioni della semifinale del 30 novembre: ci saranno eliminati?

Leggi su Superguidatv.it

con le, il dance show condotto da Milly Carlucci, torna in prima serata sucon una nuova imperdibile puntata. Questa sera oltre alla gara tra le coppie rimaste in gara, ci sarà anche il ripescaggio per le coppie eliminate. Ecco lee gli ospitidecima puntata di, sabato 30con le, decima puntata di sabato 30su: ospiti e ballerino per una notte, sabato 30dalle ore 20.35 appuntamento con la decima puntata dicon le, il dance show presentato da Milly Carlucci con la partecipazione e complicità di Alex Belli. In attesafinale di sabato 21 dicembre, la gara entra nel vivo con la: nuove sfide di ballo in arrivo, ma è tempo anche di ripescaggio.