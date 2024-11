Lanazione.it - Arezzo, il Calcit dona sei nuove poltrone per la ginecologia all’ospedale San Donato

, 30 novembre 2024 – Unazione preziosa quella deldell’ospedale Santo. Sei le, del valore complessivo di 4500 euro, che sono statete al reparto die ostetricia. Leservono ad accogliere i familiari delle donne che ricevono cure nella struttura diretta dal dottor Ciro Sommella. Lesedute sono regolabili e permettono ai familiari di poter trascorrere la notte accanto alla paziente ricoverata in. «Ringrazio ilper essere sempre stato vicino al nostro reparto – sono le parole del dottor Ciro Sommella Direttore UOCe Ostetricia Ospedale-. Questesono destinate ai familiari delle pazienti ricoverate nella nostra struttura e hanno un valore importante per noi. Spesso ci scordiamo che dietro ad una paziente ricoverata c’è una famiglia, che ci sono persone che le stanno vicino e nel momento in cui viene ricoverata è giusto che i familiari ricevano un comfort adeguato.