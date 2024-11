Tuttivip.it - “Aggressivo, so tante cose di te”. Grande Fratello, rissa in diretta tra i due concorrenti: “È il momento di parlare”

Leggi su Tuttivip.it

Da oltre due mesi e mezzo dall’inizio deledizione internazionale, Yulia Bruschi sembra finalmente aver deciso di non restare più in ombra e di guadagnarsi un ruolo di primo piano. Negli ultimi giorni, la concorrente si è resa protagonista di un acceso scontro con Lorenzo Spolverato, culminato in una vera e propria zuffa verbale. Durante l’alterco, Yulia non ha risparmiato accuse dirette, puntando il dito contro il comportamento che definisce prevaricante di Lorenzo, ritenendolo responsabile di creare malumori nella casa. Dal canto suo, Spolverato si è difeso, sostenendo di non meritare tali critiche.Nel corso della discussione, Yulia ha accusato Lorenzo di comportarsi come un “ragazzino con atteggiamenti da gangster” e di avere un carattere, esasperando gli animi di chi gli sta intorno.