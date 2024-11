Terzotemponapoli.com - Abodi: “L’auspicio è che il Napoli possa avere uno stadio moderno funzionale ed accessibile alle…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

è quello che ilcertamenteunoedalle persone con le varie forme di disabilità, uno degli elementi critici sui quali ci si concentra pocoSu CRC è intervenuto il Ministro per lo Sport e per i giovani, Andreasul tema delloDiego Armando Maradona. Queste le sue parole:: il Governo ha dato una sua disponibilità ed ha una posizione rispettosa e non invadente“Io credo che le dichiarazioni e le decisioni debbano partire dal Comune, dal Sindaco e dal Presidente De Laurentiis. Il Governo ha dato una sua disponibilità ed ha una posizione rispettosa e non invadente.è quello che ilcertamenteunoedalle persone con le varie forme di disabilità, uno degli elementi critici sui quali ci si concentra poco.