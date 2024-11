Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 29/11/24

Leggi su Isaechia.it

Diciamoci le cose come stanno: l’attesa del piacere spesso non è “essa stessa il piacere“. Sicuramente non lo è quando astai aspettando fremente ladell’anno e invece ti tocca pupparti l’ennesima sfilata no sense, ecco.C’è poco da fare, sapere che a breve potrai goderti la scena che bramavi più o meno dall’autunno del 2023, stappando quella bottiglia che conservavi per le occasioni speciali e sorseggiandola con sadico piacere, ti distrae inevitabilmente da qualsiasi altra visione. A maggior ragione se quella ‘visione‘, nello specifico, sono le dame dell’Over che si lagnano per un voto in più o in meno ricevuto da quei carciofi che hanno di fronte.Va comunque detto che in quello studio c’è un PALESE problema di comprensione del testo, eh. Pensavo fosse appannaggio esclusivo di Sabrina e Barbara De Santi quello di capire sempre tone per bidone, fraintendendo messaggirissimi per autoconvincersi dell’esistenza un interesse nei loro confronti e/o portare avanti la narrazione di povere vittime illuse dal cattivone, e invece è un disagio ben più diffuso evidentemente.