Tvzap.it - “Uomini e Donne”, la segnalazione choc sul cavaliere: ha abbandonato lo studio

Leggi su Tvzap.it

News TV. Ennesima puntata movimentata quella registrata ieri, giovedì 28 novembre, di. Pare che insia arrivata unasu uno dei cavalieri del programma. L’uomo, anziché smentire, haloe la dama che sta frequentando l’ha rincorso per capire come stanno veramente le cose. Grazie alle anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni siamo in grado di svelarsi cosa accadrà nelle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi.Leggi anche: “Non sei stato onesto”. UeD, Alessio fatto a pezzi da Gianni Sperti: cosa è successoLeggi anche: “Grande fratello”, nuova concorrente in arrivo: di chi si trattaLasulSecondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nel corso delle prossime puntate assisteremo ad una crisi nel percorso di conoscenza tra Fabio e Gemma.