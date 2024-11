Ilrestodelcarlino.it - Tra le migliori città universitarie anche quelle dell’Emilia Romagna: ecco la classifica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 29 novembre 2024 – Parma è la decima miglioreuniversitaria italiana per studenti. Bologna si posiziona all’undicesimo posto, Modena segue al tredicesimo, mentre Ferrara si colloca al diciassettesimo. A penalizzare il risultato di Bologna sono i costi degli affitti, tra i più alti analizzati, con una media di 385 euro al mese. Modena e Ferrara, invece, beneficiano di affitti leggermente più accessibili, mentre Parma si distingue per un costo medio di 278 euro, il più basso nella regione Emilia. L’indagine e i criteri di giudizio Questo il quadro che emerge da un recente studio di BonusFinder Italia, che ha analizzato le47italiane valutandole in base a quattro fattori chiave: - prestigio universitario, basato sul ranking universitario mondiale 2024, che riflette l’eccellenza accademica delle2000 università del mondo; - costo degli affitti: utilizzando i dati di Immobiliare.