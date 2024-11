Ilrestodelcarlino.it - "Sputi e insulti nella sede di Fratelli d’Italia"

"Il clima d’odio contro il nostro partito ha raggiunto livelli davvero estremi. Non è possibile continuare a fare politica in questo modo. Non nascondo di avere paura, anche solamente nel recarmi al lavoro". È lo sfogo amaro della deputata di, Beatriz Colombo, dopo la disavventura vissuta nel tardo pomeriggio di ieri nel suo ufficio da parlamentare in viale Ceccarini alta. Disavventura che, stando a quanto annunciato dalla Colombo stessa, sfocerà con ogni probabilità in una denuncia e che nel frattempo ieri ha portato all’intervento di una pattuglia dei carabinieri, con i militari che hanno provveduto ad identificare tutti i presenti. "Mi trovavo nell’ufficio, insieme a mio padre, Adriano Colombo, e insieme a Riccardo Amati. Stavamo lavorando ad alcune iniziative, quando a un certo puntoha fatto il suo ingresso una coppia, un uomo e una donna, entrambi sui 35 anni, all’apparenza italiani.