Metropolitanmagazine.it - Sologamia: la nuova pratica di sposare sé stessi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Se si volesse cercare la definizione del termine “” sul dizionario Treccani, non la si troverebbe. La parola sconosciuta indica ladisé. Unamolto nota e diffusa in Giappone, ma non ancora in Italia. Tanto che lo stesso vocabolario non ne riporta la definizione.séè ora possibilePhoto Credits La RepubblicaQuando si parla di, si intende ladisé. Innovativo, direte? Nella nostra penisola sicuramente, ma non in altre parti del mondo. Da almeno tre decenni questa “moda” risulta ormai normalizzata in Giappone. In questi posti, infatti, esistono delle vere e proprie agenzie che offrono un servizio di supporto e guida a chi sceglie disé stesso.Con l’andare avanti del tempo però lasi è sempre più diffusa, arrivando anche nei Paesi anglosassoni e in India.