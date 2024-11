Ilfattoquotidiano.it - Silenzi, divisioni e voti sbagliati: Pd in confusione sulla risoluzione Ue sull’Ucraina. FdI si astiene sui punti controversi, il governo si spacca

Divisi, disorientati e in alcuni casi anche molto confusi. Sono i partiti italiani dopo il voto del Parlamento europeoche ha ribadito il pieno sostegno a Kiev “fino alla vittoria dell’Ucraina“. Che tra le forze die all’interno dei singoli partiti esistessero posizioni diverse e contrarie non lo si è certo scoperto col voto di giovedì. Ma nel day after del nuovo step europeo in direzione di un’escalation con Mosca, con la decisione di “deplorare” l’iniziativa diplomatica del cancelliere tedesco Olaf Scholz, di favorire l’invio di armi a lunga gittata e di consentirne l’uso in territorio russo, la risolutezza sembra lasciare spazio alla. È così tra i partiti di maggioranza, ma soprattutto all’interno del Pd, la forza politica che sul tema, tra correnti che tirano in direzioni opposte e rappresentanti indipendenti, si dimostra priva di una linea condivisa.