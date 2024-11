Serie B 2024 2025 il Sassuolo vince il derby | Reggiana battuta 2-0

Leggi su Sportface.it

Il primoinB tralo vincono i neroverdi. Finisce 0-2 al ‘Mapei Stadium – Città del Tricolore’, lo stadio di Reggio Emilia, quindi della città della Regia, ma che è di proprietà dal 2013 di Mapei, l’impresa titolare e main sponsor del. Insomma, un’occasione a suo modo storica che sorride alla squadra di Fabio Grosso. Al 23? Romagna è costretto ad uscire per infortunio e a lasciare il posto ad Odenthal. Nel recupero del primo tempo arriva lo 0-1: l’assist è di Berardi, la firma sul tabellino di Thorstvedt, già a quota 7 gol in campionato. Al 66? Laurienté lascia il posto a Mulattieri che, undici minuti dopo, realizza la rete del 2-0. Ilconsolida il primo posto in classifica e sale a 34 punti, mentre laresta a quota 15. Alla squadra granata la vittoria manca da cinque giornate.