Scommessa con la morte | tutte le curiosità sul film con Clint Eastwood

con lalesulconNel corso della sua lunghissima carriera di, uno dei suoi personaggi più celebri è senza dubbio quello di Harry Callaghan. Nato dalla penna di Harry Julian Fink, il personaggio è stato protagonista di ben cinqueusciti tra il 1971 e il 1988. Quinto ed ultimodella saga è quello intitolatocon la(in originale The Dead Pool). Questo è diretto nel 1988 da Buddy Van Horn, il quale aveva già collaborato conpercome La notte brava del soldato Jonathan, Lo straniero senza nome e Fai come ti pare. Anche questo capitolo si è affermato come l’ennesima conferma del grande apprezzamento del personaggio al cinema, merito anche del carisma di cuilo ha arricchito.Al centro della trama vi è una nuova indagine per l’irruento ispettore, che deve stavolta vedersela con un pericoloso serial killer.