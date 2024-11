Riminitoday.it - Sciopero generale, da Rimini oltre un migliaio di lavoratori in piazza. "C'è uno scontento dilagante"

Leggi su Riminitoday.it

C’è chi si è spostato in auto. Oppure in treno. Mentre la Cgil ha organizzato 7 bus in partenza da. E’ stata massiccia l’adesione diriminesi alloindetto da Cgil e Uil. Secondo le prime stime, i partecipanti alla manifestazione di Bologna, in arrivo da