Lapresse.it - Sciopero generale 29 novembre, Landini: “Oggi oltre 500mila persone in piazza”

“Se mettiamo assieme i numeri di tutti quelli chehanno deciso di scendere in, possiamo tranquillamente dire che più di 500 milain tutta Italia hanno scelto di essere inper difendere la libertà e i diritti di tutti”. Lo ha detto il segretariodella Cgil, Maurizio, durante il suo comizio inMaggiore, a Bologna, al termine del corteo indetto per lo. “Quel decreto che loro chiamano sicurezza va ritirato perché la sicurezza di un Paese non è messa in discussione se la gente scende in”, ha affermato poi