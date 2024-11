Ilnapolista.it - Sainz: «Las Vegas? Ho chiesto scusa a Leclerc e lui ha fatto lo stesso con me»

L’intervista di Carlosal Corriere della Sera. Il pilota Ferrari dall’anno prossimo passerà alla Williams, al quotidiano racconta gioie e dolori di questa esperienza a Maranello.: «Ero al 99% pronto e convinto di firmare il rinnovo con la Ferrari»Qual è la cosa più importante che ha imparato in questi quattro anni in Ferrari?«Momenti incredibili, ho vinto per la prima volta in F1, quattro vittorie stupende che mi porterò con me per sempre. Ora posso dire non solo di essere stato pilota della Ferrari, ma di aver anche vinto. Mi sono divertito».ricorda il giorno nel quale, quest’anno, le hanno detto che non sarebbe stato riconfermato per il successivo?«Non uno, sono stati i giorni e le settimane più brutte della mia vita. Era completamente inatteso, ero convinto di rinnovare e i segnali che ricevevo dalla Ferrari andavano in quella direzione.