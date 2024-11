Movieplayer.it - Romy e Michelle, Mira Sorvino: "Il sequel potrebbe essere girato nel 2025"

Leggi su Movieplayer.it

e Lisa Kudrow sembra stiano per ritornare sul set in occasione deldi, nuovo capitolo della divertente commedia., la commedia con stare Lisa Kudrow,avere une il nuovo aggiornamento sul progetto sembra particolarmente positivo. Da tempo si parla della realizzazione di un nuovo capitolo della storia dei due personaggi, ma fino a questo momento non c'era nessun concreto passo in avanti. L'aggiornamento suldi, intervistata da People, ha però rivelato che ilsta per ottenere il via libera alla produzione. L'attrice, parlando di, ha dichiarato che lei e Lisa Kudrow sono coinvolte come attrici e produttrici esecutive. Robin Schiff, .