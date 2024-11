Gaeta.it - Roma, approvato il progetto di riqualificazione del giardino Antonio Pisino: un intervento da 500.000 euro

La Giunta diha recentemente dato il via libera a un importanteper ladel, situato nel Municipio VIII. Sotto la guida dell'assessora Sabrina Alfonsi, l'iniziativa è parte del piano dei 100 Parchi per la capitale e prevede un investimento complessivo di circa 500.000. Questomira a trasformare uno degli spazi verdi più frequentati della zona, migliorando la fruibilità per tutti i cittadini, con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie.Dettagli deldiIlè un'area verde che si estende tra la stazione ferroviaria diOstiense e via Pellegrino Matteucci. Neldi, oltre a rinnovare l'aspetto generale del, è previsto anche l'ampliamento della superficie, includendo l'ex area di un benzinaio.