"Report", l'audio dove Boccia parla con un consigliere del Mic sull'organizzazione del G7 di Pompei - Il video

Leggi su Open.online

La trasmissionetorna sul caso dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano e annuncia di avere in esclusiva audio di Maria Rosaria. Il programma di Rai3, nella puntata in onda domenica alle 20,30, si interroga su qual è stato il vero ruolo dell’imprenditrice campane nell’organizzazione del G7 della cultura a. «In uno degli audio esclusivi di cuiè entrato in possesso, la donnadel vertice con Clemente Contestabile,diplomatico del ministero della Cultura, e si mostra molto addentro alle questioni organizzative», si legge nell’anticipazione lanciata sui social. L'articolo “”,con undel Micdel G7 di– Ilproviene da Open.