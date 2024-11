Oasport.it - Ranking FIFA, Italia stabile in top10 e testa di serie al sorteggio delle qualificazioni mondiali

Nella giornata di ieri è stato pubblicato l’ultimo aggiornamento del, al termine della finestra nazionali di novembre. L’, promossa ai quarti della Nations League da seconda nel girone dopo aver vinto in Belgio e perso in casa con la Francia nelle due partite conclusive, si è stabilizzata al nono posto della classifica mondiale subito davanti alla Germania.Gli Azzurri, grazie ai risultati ottenuti nella fase a gironi della nuova competizione continentale, verranno inseriti in prima fascia neleuropee per idel 2026. La nostra Nazionale dovrà attendere fino al 13 dicembre prima di scoprire finalmente le avversarie che dovrà affrontare nel girone di qualificazione per la Coppa del Mondo.L’, dadi, eviterà sicuramente Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca e Austria.