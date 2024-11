Iodonna.it - Raccolti 415.000 euro con il tradizionale Christmas Gala per la Ricerca della Fondazione IEO-MONZINO ETS, la charity dinner dedicata alla raccolta fondi per la ricerca scientifica

Ha compiuto 30 anni quest’anno laIEO-, che dal 1994 sostiene ladell’Istitutopeo di Oncologia e del Centro Cardiologico, due eccellenzemedicina italiana riconosciute a livello internazionale. Le malattie cardio-cerebrovascolari prima causa di morte in Italia: l’importanzadiagnosi precoce X Una missione che vede, attraverso l’impegno in prima personapresidente Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, estendere negli anni il raggio d’azionestessa, che oltre all’impegno nel supportare le attività clinico-scientifiche dei due centri medici, ha messo in campo attività di sensibilizzazione per diffondere la culturaprevenzione e promuovere il valore, coinvolgendo anche le nuove generazioni.