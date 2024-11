Ilgiorno.it - Più efficace il recupero post operatorio: come funziona il protocollo di Lodi

– Obiettivo: ridurre drasticamente la permanenza in ospedale del paziente ricoverato e registrare minori criticità e complicanzechirurgiche. Da qualche tempo, all’ospedale Maggiore di, alla maggior parte di coloro che finiscono in sala operatoria viene applicato ilEras (acronimo che sta per Enhanced Recovery After Surgery e che in italiano si traduce in “migliorchirurgia”): si tratta cioè di un approccio diverso al paziente sotto i ferri con l’obiettivo di ottimizzare i tempi dioperazione per riuscire a mandarlo a casa nel più breve tempo possibile, liberandoi letto. In questo contesto, il reparto diretto dal primario Pietro Bisagni (nella foto) è una sorta di avamo sanitario e si attesta tra i primi 15 centri ospedalieri italiani.