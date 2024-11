Lanazione.it - Pisa, Fondazione Arpa e Operation Smile International insieme in Madagascar

Leggi su Lanazione.it

, 29 novembre 2024 - Dal 4 al 18 dicembre 2024, Antsirabé, la terza città più grande del, sarà il centro di una missione medica educativa di grande rilievo, nata dalla collaborazione fra. Il progetto si focalizza sul trattamento delle malformazioni congenite, prevalentemente cranio-facciali, ma anche di altre tipologie, con un duplice obiettivo: fornire assistenza sanitaria immediata e formare giovani chirurghi africani affinché possano, in futuro, affrontare e risolvere autonomamente queste complesse problematiche medico-sanitarie nei loro paesi di origine. Questa iniziativa trova le sue radici in un accordo siglato anni fa tra laItalia, che ha visto studenti del sesto anno di medicina e specializzandi partecipare a missioni mediche in Ecuador, Bolivia e Timor Est.