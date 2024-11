Anteprima24.it - “Ovunque sarai, in ogni gesto ti cercherò”: ciao Michele

Tempo di lettura: 2 minuti“Seluce, scalderai. Seluna, ti vedrò. E sequi non lo saprò. Ma se sei tu, lo sentirò.sarò. Inio ti. Se non ci, io lo capirò. E nel silenzio io ti ascolterò”. E’ sulle note e sulle parole della canzone di Irama,, che Mirabella Eclano e l’Irpinia tutta salutaSantoro, il 18enne morto tragicamente in un incidente stradale con la sua moto. Un momento toccante, tra le lacrime della famiglia, degli amici, di semplici conoscenti, tutti ideamente uniti in un dolore che è di tutti. Perchè un giovane figlio che va via e un figlio di tutti noi. Gremita dentro e fuori la Chiesa Madre di Mirabella, il gonfalone del Comune listato a lutto alla presenza degli stessi amministratori che cercano da giorni di dare confrorto alla stimatissima famiglia Santoro.