Bergamonews.it - Organizzazione paramilitare per assaltare ditte di logistica: 12 arresti, furti anche a Bergamo

Strade sbarrate e disseminate di chiodi perle aziende della. I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di 12 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di furto aggravato in concorso, ricettazione e riciclaggio,in provincia di.L’indagineIl provvedimento scaturisce dall’esito di un’attività di indagine iniziata nell’estate del 2022 e sviluppata mediante articolate attività tecniche di intercettazione dal Nucleo Investigativo di Milano nei confronti di un gruppo dell’Est Europa dedito alla commissione didi ingente valore ai danni di aziende, per lo più operanti nel settore della.Le attività investigative hanno consentito di documentare l’operatività di un sodalizio composto da cittadini moldavi, ucraini e italiani, i quali, con un’para-militare, perpetravanoai danni di aziende operanti prevalentemente nel settore dellain tutto il nord-est, appropriandosi di grandi quantità di materiale di elettronica di ingente valore (cellulari, tablet, notebook), nonché di metalli preziosi e articoli di abbigliamento.