Gaeta.it - Operazione sicurezza a Pescara: la polizia contrasta reati e aggressioni in centro

Facebook WhatsAppTwitter A, proseguono serrati i controlli da parte delladi Stato, mirati a garantire un ambiente più sicuro per i cittadini. Queste attività si concentrano in particolare contro fenomeni come spaccio di droga e delitti contro il patrimonio. L’obiettivo è ridurre la percezione di inche attanaglia alcune zone della città. Durante queste operazioni, le forze dell’ordine hanno intensificato la loro presenza in, con pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e dellaLocale attive in diverse aree frequentate.Controlli e strategia di interventoGli agenti delladi Stato hanno avviato una serie di controlli meticolosi, selezionando le aree da monitorare attraverso un’analisi approfondita dei luoghi più a rischio. Questo approccio strategico ha orientato i loro servizi in zone con un’alta densità di attività commerciali e di aggregazione sociale, dove in genere si registrano maggiori episodi di crimine.