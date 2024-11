Gaeta.it - Mostra antologica celebra il centenario di Saverio Barbaro: arte e viaggi tra Venezia e il Mondo

Facebook WhatsAppTwitter Il 2024 segna un importante anniversario per l’italiana: cento anni dalla nascita di. Perre questo evento, la Fondazione Bevilacqua La Masa presenta “1924-2024: cento anni di“, una grandeche raccoglie le opere più significative dell’artistano. In esposizione fino al 6 gennaio, nella suggestiva cornice di Palazzetto Tito a, la rassegna è curata da Marco Dolfin e si propone di fare luce su un percorso artistico ricco e complesso, che riflette non solo la carriera di, ma anche le influenze e le esperienze che hanno segnato il suo stile.Le opere che tracciano un inizioLasi apre con una selezione di opere testimonianza dei primi passi dineldell’. Tra questi, una piccola natura morta del 1943, creata quando il giovane artista aveva solo 19 anni.