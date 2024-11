Lanazione.it - "Moda, nessuna azienda resti senza cassa"

Leggi su Lanazione.it

Crisi della, mancano all’appello almeno più di 60 categorie merceologiche per laintegrazione straordinaria. E’ l’analisi dell’assessora regionale alle Crisili, Alessandra Nardini che ha scritto una lettera alla ministra del lavoro, Marina Calderone per chiedere una revisione della circolare Inps illustrativa dei contenuti delle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero. La circolare è stata pubblicata tre giorni fa, a un mese di distanza dal decreto legge in materia approvato dal Governo per accesso a 9 settimane diintegrazione straordinaria alle aziende operanti nel settore della. La circolare operativa dell’Inps chiarisce i requisiti per rientrare nel campo di applicazione di questo provvedimento: le aziende devono essere classificate nei settori industria o artigianato, avere una forza occupazionale media inferiore o pari ai 15 dipendenti, aver già raggiunto i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge.