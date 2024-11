Liberoquotidiano.it - "Le tangenti? A rate in base all'avanzamento lavori": imprenditore svela il sistema dell'Asl di Bari

Una percentuale variabile sul valore di molti appalti pubblicia Aslsarebbe stata versata dagli imprenditori assegnatari ai pubblici ufficiali che li avrebbero aiutati a ottenerli. «La tangente si pagava inall'importo del lavoro: una parte all'anticipazione, poi al primo Sal (lo statodei) e al secondo sal», ha spiegato l'Giovanni Crisanti ai pubblici ministeri, davanti ai quali ieri è comparso assistito dall'avvocato Christian Di Giusto. Dalle sue dichiarazioni è emerso un quadro per nulla rassicurante, come se nell'azienda sanitaria più grande al Sud le mazzette si versassero di default. Ipotesi che del resto sembrerebbe emergere non soltanto dalle parole di Crisanti, ma anche da altri interrogatori di persone coinvolte nell'inchiestaa Guardia di finanza che il 12 novembre scorso ha portato all'esecuzione di dieci misure cautelari.