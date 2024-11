Lanazione.it - Le priorità di Becherucci: "Giovani e rilancio delle società"

Alessandroè stato rieletto nei giorni scorsi presidente del Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo per un altro quadriennio. Non mancherà il lavoro per dare una scossa al ciclismo pistoiese. "Prima di tutto – dice– ringrazio il Comitato precedente che ho presieduto per 4 anni, ora è il momento di ripartire con la novità dell’elezione anche di una rappresentante femminile, Valentina Pratesi che ha entusiasmo e passione". Il ciclismo anche nel Pistoiese ha problemi nel tesseramento. "Ci sono duenel programma, lo sviluppo dell’attivitàle e ildi base". Chi deve dare una mano al ciclismo per superare le difficoltà? "Le istituzioni in primis sia a livello comunale che provinciale. E debbo dire che il rapporto è buono.