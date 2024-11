Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini cade durante il concerto: il video fa il giro del web

Ravenna, 29 novembre 2024 -una Milano, ma. The Show Must Go On: l'artista romagnola si alza e continua a cantare davanti al suo pubblico. L'incidente è avvenutola serata del 28 novembre:si stava esibendo sulle note di Zero, canzone contenuta nel suo ultimo disco Anime Parallele e stava scendendo dal palco, quattro in tutto, ma al secondo inciampa e. Complice forse anche il vestito molto lungo e gli stivali con il tacco alto. Fortunatamente, non si è fatta niente: con il microfono in mano a continuato a cantare. Ilha fatto ildel web, tanti i commenti dei fan e degli utenti: da chi sorride a chi si preoccupa per la sua beniamina. Maè una forza della natura, anche per questo è molto apprezzata dai suoi fan che proprio pochi giorni fa si erano preoccupati per lei dopo che, a causa dell’influenza, era stata costretta ad annullare ilin programma di Livorno, Ma poi ha rassicurato tutti e il 23 novembre è tornata con tutta la sua energia sul palco di Pesaro.