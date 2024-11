Feedpress.me - La Siria nel caos: i jihadisti avanzano dopo l'offensiva lampo. Mosca al fianco di Assad: "Bombardiamo gli estremisti"

Leggi su Feedpress.me

Un nuovo inaspettato sviluppo militare torna a stravolgere i delicati equilibri del Medio Oriente in fiamme: forze jihadiste filo- turche sono entrate senza colpo ferire ad Aleppo , la metropoli nel nord della, patrimonio mondiale Unesco , a lungo contesa nel contesto della guerrana ma per gli ultimi otto anni rimasta saldamente in mano alle forze governative, sostenute da Russia e Iran.