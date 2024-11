Lettera43.it - La Commissione Ue ha dato l’ultimo via libera: sì alla fusione tra Ita Airways e Lufthansa

Laeuropea ha deciso: viatra Itaok era atteso per oggi, venerdì 29 novembre, ed è arrivato a quattro ore dscadenza del mandellastessa. Il 30 novembre 2023, un anno fa, l’operazione era stata notificata a Bruxelles dal ministero dell’Economia italiano e dal colosso tedesco. L’accordo definitivo, invece, è stato raggiunto a inizio mese. Le tre criticità precedentemente individuate dUe, che è garante della concorrenza in Europa, erano sullo scalo di Milano Linate, su dieci rotte tra l’Italia e il resto dei Paesi membri dell’Unione Europea e su tre intercontinentali da Fiumicino agli Usa e verso il Canada.Un airbus di(Getty Images).Le condizioni imposte dall’UeL’Ue ha posto alcune condizioni, proprio per superare le criticità precedentemente riscontrate.