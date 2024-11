Gaeta.it - La colazione del povero: 30 anni di solidarietà a Genova per i senza fissa dimora

Facebook WhatsAppTwitter A, un evento che segna tre decenni di impegno esi avvicina. Il prossimo 8 dicembre, la “del” festeggerà 30di attività, un’iniziativa che ha rivoluzionato il modo in cui la comunità locale si prende cura delle fasce più vulnerabili della società. Sin dal 1994, la Società San Vincenzo de’ Paoli ha dato vita a questo progetto, portando un aiuto concreto aie agli emarginati che si trovano nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria diBrignole. Un appuntamento settimanale che si dimostra costante e dedicato.Un servizio incessante: la regolarità dell’iniziativaOgni martedì e giovedì alle 6 del mattino, i volontari si radunano per allestire il loro punto di distribuzione. Con un tavolo portatile e una varietà di beverage calde, come tè, latte e caffè, oltre a merendine confezionate, i membri della San Vincenzo iniziano la loro giornata al servizio di chi ne ha più bisogno.