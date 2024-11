Movieplayer.it - It Ends with Us, The Animal Kingdom, Volare, Amen, Sopravvissuti, Anna e i voti homevideo di Novembre 2024

Leggi su Movieplayer.it

Le uscite DVD e Blu-ray dicon le recensioni di ItUs - Siamo noi a dire basta, The, El Paraiso, Me contro te Il Film - Operazione spie, Nel nostro cielo un rombo di tuono, Shoshana, Una spiegazione per tutto. Oltre ai tanti titoli di maggior richiamo che abbiamo già trattato singolarmente,è stato per l'un mese ricco di altre uscite da scoprire tra blu-ray e DVD. Vi proponiamo l'analisi di undici prodotti a partire da ItUs - Siamo noi a dire basta, film di successo dagli ottimi incassi sul tema della violenza domestica. A seguire lo sci-fi fantasy The, per poi passare alla commedia italiana, con Margherita Buy che rivela le sue fobie. Si torna poi a temi forti come l'oppressione religiosa in, il dramma dell'immigrazione in, la .