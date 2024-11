Dailymilan.it - Il Natale è sempre più di casa su TV8: la speciale programmazione natalizia

Ilpiù disu TV8: laprevede ben cinque film dalla mattina alla seraIlsi avvicina a grandi passi e così a dicembre si moltiplicano i film a tema natalizio, alcuni in prima visione tv, in programma su TV8. Da lunedì prossimo, 2 dicembre, si infittisce ladel ciclo di film che vede al centro della trama gli amori nati durante le festività, i baci sotto il vischio o che hanno come protagonisti principesse, principi o regine circondati da ambientazioni da sogno.Ai due film pomeridiani in palinsesto già a novembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 15.30 e alle 17.15, si sommano ora quelli nelle fasce orarie delle ore 7.30, 9.15 e 13.45, per unadedicata alsenza pari. Nella settimana disono inoltre in palinsesto appuntamenti speciali in prima serata.