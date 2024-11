Ilrestodelcarlino.it - Il ministro: "Cambiare lo sguardo alla disabilità"

Ieri ilper leAlessandra Locatelli, su invito dell’Amministrazione comunale ha incontrato le associazioni della città a cui ha spiegato il ‘Progetto di vita’: un percorso complesso portato avanti insieme alle tante associazioni che hanno collaborato per riuscire a formare un percorso che possa ‘lo’. Ad accogliere il, in piazza Roma c’era Malupa, la barca a vela accessibile a tutti in usoFabbrica dei Sogni che insiemecooperativa sociale H Muta, la Casa della Gioventù, il Giardino dei Bucaneve hanno raccontato alle difficoltà che incontrano nella quotidianità. Umanità e disponibilità, due caratteristiche che hanno contrassegnato l’incontro con il, che al suo ingresso nella sala consiliare, si è fermata a parlare con un giovane disabile.