Fanpage.it - Il consiglio di Warren Buffett a tutti i genitori anziani: “Fate vedere il testamento ai figli prima di andarvene”

Il multimiliardario americano, che destinerà gran parte del suo patrimonio a enti di beneficenza, ha sottolineato come sincerità e trasparenza siano fondamentali per condividere con i proprile ultime volontà: '"Nessuno vorrebbe che isi interrogassero sul motivo di certe scelte quando non si ha più modo di rispondere".