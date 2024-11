Ilgiorno.it - I baby killer del pusher di San Rocco. Quinto processo in Cassazione

A quattro anni dall’omicidio di Cristian Sebastiano, per imartedì si aprirà ildavanti alla Corte di. Era esattamente il 29 novembre del 2020 quando il 42enne è stato ucciso con più di 30 coltellate di fronte alla sua abitazione nelle case popolari del quartiere Sandi Monza da un 14enne e un 15enne che gli hanno rapinato una dose di cocaina. Le telecamere della zona inquadrano i fuggitivi e scatta subito il fermo dei minorenni, che confessano. Nelcon il rito abbreviato al Tribunale per i minorenni, i due imputati di omicidio volontario premeditato e rapina vengono condannati a 14 anni e 4 mesi di reclusione. Non accolta la richiesta dei difensori degli imputati, gli avvocati Maurizio Bono e Renata D’Amico, di sottoporre i ragazzini a una perizia psichiatrica per una presunta infermità mentale dei minorenni, dettata dalle condizioni disagiate di crescita personale e dall’abuso di sostanze stupefacenti fin dalla pubertà.