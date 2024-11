Gaeta.it - “Ha mentito sul suo lavoro”, Gemma Galgani sotto accusa: cosa è successo

continua a essere al centro di diverse polemiche a Uomini e Donne, la dama è sicuramente abituata a essere attaccata, del resto sono anni che partecipa al daiting show ed è capitato spesso che stesse al centro dell'attenzione. Questa volta sarebbe stata smascherata riguardo a una bugia che avrebbe detto sul suo.La dama ha sempre parlato della sua vecchia professione con grande fierezza, ma in una delle ultime puntate del programma di Maria De Filippi è venuto fuori un retroscena che avrebbe spiazzato non poco.smascherata? Quella frase sul suoche l'ha fatta infuriareAd attaccareè stata come sempre Tina Cipollari che non ha digerito assolutamente le parole usate dalla dama nel corso della sua intervista a Verissimo sul suo conto.