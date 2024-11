GP Qatar 2024 Norris si prende la pole per la Sprint Race | McLaren superiori Ferrari alla ricerca di un miracolo

Leggi su Sportface.it

Doveva essere un dominioinfine lo è stato parzialmente fin qui, dopo le qualifiche in vista delladi domani. Sarà infatti Landoa partire inposition al termine di una giornata in cui la scuderia britannica si è un po’ nascosta nel corso della prima sessione di libere per poi mostrare tutto il suo potenziale sul circuito di Lusail nel corso delle qualifiche shootout. Nonostante questo, però, in prima fila non ci sarà accanto ail compagno di squadra Oscar Piastri, beffato da un George Russell in forma smagliante dopo il successo ottenuto a Las Vegas. Sarà seconda fila per il pilota brasiliano, che partirà terzo con vicino Carlos Sainz, mentre rispettivamente in quinta e sesta piazza troviamo Charles Leclerc e Max Verstappen.Se il campione del mondo olandese può permettersi di approciare questo weekendiota come una simil vacanza, considerando che il campionato piloti è stato vinto e quello costruttori è orma andato, lainvece arrivava inancora con il desiderio di rimanere in lotta fino all’ultimo appuntamento di questo Mondiale.