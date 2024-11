Oasport.it - Dove vedere in tv lo sci alpino a Killington: orari gigante e slalom, canali, streaming

Nel fine settimana tra sabato 3o novembre e domenica 1 dicembre, a, negli Stati Uniti, proseguirà la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci: in programma due gare femminili, con ilprevisto sabato e loin programma domenica. In entrambi i casi prima manche alle 16.00 e seconda run alle 19.00.Per quanto concerne ilfemminile saranno otto le azzurre in gara sulle nevi statunitensi, ovvero Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.Nellofemminile, invece saranno cinque le italiane al via della gara austriaca, ovvero Marta Rossetti, Martina Peterlini e Beatrice Sola, alle quali si uniranno altre due atlete già al cancelletto di partenza in, ovvero Lara Della Mea e Giorgia Collomb.