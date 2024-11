Lanazione.it - Divieti e modifiche alla circolazione da lunedì 2 dicembre

Arezzo, 29 novembre 2024 –daScattano daalcune variazioni al traffico esosta: fino al giorno successivo la rimozione forzata di tutti i veicoli compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in ambo i lati di via della Minerva. Fino a venerdì 6è previsto in orario 8,30 – 17,30 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in ambo i lati di via Righi tra i civici 42 e 50 e nel tratto di via Romea che va dall’incrocio con la S.P. 21 al depuratore e lungo la stessa strada provinciale dal chilometro 23+450 al chilometro 23+670. Attenzione anchechiusura al transito dell’accessovia Romea dS.P. 21 fino alle strisce pedonali. Continuano ancora i lavori tra via Pitagora, via Carlo Forlanini e via Enrico Fermi: le chiusure delle strade e igià in essere vengono prorogati fino a mercoledì 11