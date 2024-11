.com - Diss Gacha, fuori l’album Cultura italiana pt. 2, feat con Clara e Nayt

Dopo il successo della prima parte ditorna con nuovi brani inediti nella parte 2, tra cui iuring conDopo il successo della parte 1 di, che lo ha visto collaborare con Izi, Vegas Jones, Rosa Chemical e la star mondiale della scena rap Wiz Khalifa,torna con nuovi brani inediti nella parte 2, in uscita oggi venerdì 29 novembre nei formati digitale, cd autografato, vinili bianco e bordeaux anche autografato. Il progetto, prodotto da Sala, è disponibile anche in in vinile deluxe autografato azzurro: Opera Completa, in esclusiva Sony Music Store. Il disco vede la collaborazione di nuovi nomi della scena urban pop:e Niky Savage.La nuova copertina ritrae un gruppo di giovani studenti seduti davanti all’immagine diparte 1, mentre ascoltano la loro insegnante, che spiega loro il lessico estetico e semantico delle canzoni di