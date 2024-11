Anteprima24.it - Diga Campolattaro, la grande opera si “blocca” a Milano

Tempo di lettura: 2 minutiLadi, una delle gradi opere strategiche nazionali finanziata con 700 milioni di euro, si “” da mesi ain attesa che la società preposta, che ha sede nel capoluogo lombardo, conceda la validazione del progetto esecutivo dell’, suddivisa in tre lotti. E’ questa la fotografia dello stato dei fatti dell’di competenza del Mit, finanziata per 500 milioni di euro con fondi PNRR, FSC e Fondo opere indifferibili e partecipata per il restante dalla Regione Campania. Sia il ministro Matteo Salvini che il governatore della Campania Vincenzo De Luca nei loro sopralluoghi hanno sempre ribadito l’importanza e la valenza “di una delle principali opere strategiche della Regione Campania in campo idrico, di valenza storica per il Sud e per l’intero Paese, e che consentirà l’autonomia idrica della nostra regione”.