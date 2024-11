Lanazione.it - Com’è il mondo ’Fuori dalla stanza’. Una storia di hikikomori al Dialma

Unaper il nuovo spettacolo, in prima nazionale, della Compagnia degli Evasi. Appuntamento stasera, alle 21, e in replica alla stessa ora domani, alRuggiero di Fossitermi, dove andrà in scena ‘Fuori, la 54ª ‘produzione evasa’, ennesimo testo teatrale scritto e diretto da Marco Balma, pluripremiato autore, attore e regista spezzino. Questo testo, vincitore del 1° Premio Speciale della Giuria al Concorso Nazionale di drammaturgia teatrale ‘In punta di penna’ 2007 a San Miniato (Pisa), pone l’attenzione sugli ‘’, la particolare sindrome che colpisce giovani e giovanissimi. ‘Stare in disparte, isolarsi’ è il significato del termine giapponese che deriva dal verbo hiku (tirare indietro) e komoru (ritirarsi), nato per definire un fenomeno caratterizzato principalmente dal ritiro sociale e una volontaria reclusione dalesterno.