Cernobbio | il sogno di Natale

si veste di magia natalizia, trasformandosi in un luogo da fiaba con un ricco programma di eventi e iniziative che celebrano la tradizione e la condivisione natalizia. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, l’atmosfera di festa avvolgerà il paese, dalla Piazza Risorgimento fino alle frazioni, grazie a mercatini, concerti, spettacoli e laboratori creativi, invitando tutti a immergersi in un’esperienza fatta di luci scintillanti, melodie senza tempo e momenti di condivisione.Le festività si apriranno venerdì 6 dicembre con l’accensione delle luci natalizie in Piazza Risorgimento alle ore 17.00, un evento che darà il via alla magia del periodo più atteso dell’anno. La piazza, cuore pulsante delle celebrazioni cernobbiesi, ospiterà per l’intera giornata il mercatino die l’iniziativa “I giochi dei nonni”, che riporteranno alla memoria il calore delle tradizioni di un tempo.